Eike Batista termina relacionamento com Flávia Sampaio

Ao que tudo indica, o empresário Eike Batista não perdeu apenas alguns milhões em 2013, mas, também, a esposa. O relacionamento com Flávia Sampaio, que já durava 9 anos, chegou ao fim, de acordo com o jornal Extra, e o empresário passou, inclusive, as festas de fim de ano acompanhado dos filhos, que também estão solteiros.

Ainda no ano passado, a família Batista se envolveu em uma polêmica com a modelo Karine Dal Toé, que postou um vídeo no Instagram em que aparecia apenas de toalha na mansão do bilionário no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Na época, a modelo enviou um comunicado, também ao jornal Extra, desmentindo que teria tido um caso com algum dos Batista: "Estava decidida a não me pronunciar sobre as 'fotos' publicadas na casa do empresário Eike Batista, mas diante de tanta injustiça e repercussão me vejo obrigada a declarar que, em primeiro lugar, sou fã do DJ Olin Batista, temos amigos em comum e por esta razão estava na casa de Eike, que também é a de Olin!".

"Além disso, é lá que muitas vezes são feitos eventos musicais à beira da piscina. No dia em que gravei o vídeo e o publiquei no Instagram, estávamos nos divertindo em um desses eventos e nada mais", explicou.

Ainda segundo a assessoria da modelo, a festa aconteceu no mesmo dia em que a então mulher de Eike, Flávia Sampaio, teve seu primeiro filho, Balder.

Ainda no comunicado, a loira demonstrou arrependimento: "Eu cometi um erro ao publicar este vídeo, acreditava ser um vídeo para circular apenas entre meus amigos, até porque, em momento nenhum menciono onde, nem com quem estou".

"Assim que percebi, retirei do ar. O Eike é uma pessoa muito especial, por quem tenho muito carinho e admiração, não queria ter causado toda essa repercussão", encerrou.

Na época, rumores indicaram que Flávia teria ficado revoltada ao saber da notícia.

adblock ativo