Eike Batista está namorando miss de 19 anos, diz colunista

Eike Batista está de namorada nova. O empresário, que teve um affair com a modelo Karine Dal Toé, agora está ficando com a Miss Santa Catarina Francielle Kloster. Detalhe: o novo amor de Eike tem apenas 19 anos. O romance, no entanto, ainda é mantido em segredo absoluto. As informações da coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia".

