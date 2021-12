Eduardo Sterblitch aproveita noite em Salvador

De passagem por Salvador, o ator e comediante Eduardo Sterblitch se divertiu na noite da capital baiana nesta sexta-feira, 12. Depois de apresentar o espetáculo "O melhor melhor show do mundo", o ator se encontrou com amigos no restaurante Ocho, no Rio Vermelho, onde aproveitou a festa Deep Club. Sterblitch, que participa do programa Pânico na Band, está em turnê pelo país com a peça.

adblock ativo