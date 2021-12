Edu Sterblitch, do Pânico, passa bem após acidente de carro

O ator e humorista Eduardo Sterblitch, um dos integrantes do programa Pânico, e o empresário Eduardo Perez passam bem após acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 6, na marginal Tietê, em São Paulo. Edu, como é chamado pelos colegas da atração, estava no banco do passageiro do carro e sofreu apenas alguns arranhões no braço, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo. O veículo foi atingido por um caminhão, que perdeu o controle ao passar por um bueiro sem tampa na pista.

"Um caminhão passou com o pneu pelo buraco, perdeu o controle e foi para cima da gente. Eu vi tudo em câmera lenta e tive certeza de que ia morrer", contou Sterblitch.

Depois do susto, o humorista aproveitou e fez um desabafo criticando a má administração do governo: "É um absurdo ter um bueiro aberto numa via expressa. Cidadãos da nossa cidade merecem estradas melhores e cuidados maiores. Além de asfalto de baixa qualidade, somos tratados com trabalho mal feito. Eu tenho vergonha desse país que trata seus habitantes com impostos abusivos", declarou.

