Edílson Capetinha é processado por ex-funcionários

O empresário e ex-jogador Edílson Capetinha está encrencado com a Justiça. Ex-funcionários da produtora Ed Dez! e da casa de shows Estação Ed Dez!, ambas propriedades de Capetinha, o acusam de não cumprir obrigações trabalhistas.

Alan dos Santos e Gustavo Assis, que trabalharam 10 e 6 anos, respectivamente na produtora, ambos sem carteira assinada, entraram na Justiça do Trabalho e suas causas foram ganhas.

Porém, mesmo com a determinação judicial, o pagamento não foi efetuado. "Tem um ano que minha causa está ganha e até hoje não vi a cor do dinheiro", fala Alan.

Já Robério Santos processa a empresa por danos morais. Ele diz que trabalhou para Capetinha por dez anos, tanto na produtora quanto na casa de shows, e hoje sofre com sequelas da antiga função de técnico de áudio. "Adquiri tendinite e problemas auditivos. Estou aguardando a data da audiência", diz.

Já Marinalva Ferreira, Kátia Coutinho e Eliete Cedraz, que trabalhavam na produtora, foram demitidas em agosto do ano passado e em suas carteiras ainda consta que estão trabalhando lá. "Fiquei sem receber durante três meses. Tentei me aposentar e descobri que tinham parcelas do INSS sem pagar. No início do ano, descobri que tinha câncer e não posso pagar o tratamento", diz Marinalva.

O caso de Maria Célia, 64, é ainda mais grave. Depois de um ano e meio sem receber e mais de seis sem tirar férias, ela foi demitida. "Sabia a hora que entrava, mas não a que iria sair. Fazia tudo. Nem baixa em minha carteira deram. Não tive direito a nada", relata. Ela ainda acusa a empresa de colocar em nome dela a conta de luz, o que gerou uma dívida de mais de R$ 7 mil.

A reportagem tentou entrar em contato com Edílson Capetinha, mas não obteve resposta.

