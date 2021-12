Edcity diz que Ronaldinho é " favela de verdade"

O cantor Edcity aproveitou a passagem por Belo Horizonte para visitar o jogador Ronaldinho Gaúcho. O pagodeiro passou na casa do atleta e registrou o encontro. As imagens foram publicadas por Edcity no perfil do Instagram.

Nas fotos, tanto o cantor quanto o jogador aparecem sem camisa. "Aqui é favela de verdade! Humildade prevalece!", escreveu o cantor na legenda da imagem.

Ed aproveitou a ocasião para convidar Ronaldinho para uma apresentação que ele fará no próximo dia 25, no espaço The Hall, em Salvador.

