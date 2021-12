Ed Sheeran é processado por plágio de "Photograph"

O sucesso "Photograph", de Ed Sheeran, está no olho do furacão. Matt Cardle quer processar o cantor Ed Sheeran, autor da canção, por plágio. Segundo a Billboard, Matt entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos pedindo US$ 20 milhões (R$ 67 milhões).

Matt alega que "Photograph" é um plágio de "Amazing", canção dele lançada em 2009. O compositor é defendido pelos advogados de Martin Harrington e Thomas Leonard, os mesmos que defenderam a família de Marvin Gaye por plágio na música "Blurred lines", de Robert Thinke, e ganharam.

Confira as canções e compare:

