Ed Motta se retrata após declarações polêmicas

Em publicação em sua página oficial no Facebook, o cantor Ed Motta fez retratação no início da noite desta sexta-feira,10, em relação ao texto postado na quinta-feira, 9, na mesma rede social, em que critica parte do público brasileiro que frequenta os seus shows no exterior.

O artista chamou de "simplórias" as pessoas que, durante a sua apresentação, pedem para ele falar português ou cantar clássicos do início da sua carreira, como a canção "Manoel". Ele disse ainda que tem outra parte do seu público que é "mais culta e não grita durante os shows". Após essas declarações, o cantor foi alvo de muitas críticas de seus seguidores na rede social, como a de ser preconceituoso e elitista.

No pedido de desculpas, o músico afirmou que faz uso de remédios para ansiedade e depressão e que escreveu coisas que ele mesmo discorda. "A forma que escrevi muitas coisas eu mesmo repudio, mas é fruto da minha cabeça lotada de revolta, decepções na arte e paranóias", afirmou.

"Escrevo de forma raivosa e equivocada sobre algo que realmente atrapalha meus shows no exterior, quando se está no palco que é algo frágil emocionalmente, a sensação é de desespero quando ocorre um equívoco. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos com minhas frustrações. Peço a Deus que eu não repita algo do gênero", se desculpou.

Antes da publicação do cantor, a sua esposa, Edna Lopes, já havia saído em defesa do artista. "As pessoas estão me perguntando como consigo conviver com opiniões tão diferentes das que prego por aqui, dadas por Ed Motta ontem. Só mesmo quem não o conhece para ter esse tipo de questão. Justa. Claro. No entanto, quem já esteve com ele sabe que é uma pessoa doce, amável, um brincalhão. Atento ao bem estar dos que o cercam", afirmou.







Uma retratação sobre meus erros.Ninguém erra? Sim todo mundo erra, e em diferentes escalas, a pessoa pública não é... Posted by Ed Motta on Sexta, 10 de abril de 2015

adblock ativo