Na sua primeira apresentação após as declarações polêmicas, o cantor Ed Motta realizou show na noite desta sexta-feira, 17, em São Paulo. No show, o artista não evitou falar sobre as polêmicas, e fez piada com ele mesmo. Várias versões em vídeo foram parar nas redes sociais.

Motta ainda deu uma declaração sobre um acessório que havia criticado em uma de suas postagens na rede. "Faço um pedido super especial. Quem puder filmar. Pelo amor de Deus. Vou esperar cada um pegar seu celular. É a versão Manuel de relógio branco", disse ele.

Em sua página no Instagram, o cantor agradeceu o apoio daqueles que esteviveram no show e elogiou o público de São Paulo:



Assista a um trecho do show em São Paulo:



Da Redação Ed Motta se apresenta em SP após declarações polêmicas

adblock ativo