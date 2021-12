Ed Motta critica homenagem a Tim Maia

O cantor Ed Motta, sobrinho de Tim Maia, utilizou o perfil dele no Facebook para criticar a escolha de Ivete Sangalo e de Criolo para homenagear o tio pelo projeto Nivea Viva, anunciado nesta quarta-feira, 4. "O cara que teria REALMENTE cabedal para um tributo ao Tim Maia seria o Claudio Zoli, por conta do timbre de voz, e também a história e envolvimento de carreira. O compromisso com o soul/funk carioca etc etc. Mais do que sacanagem, é um desrespeito por gente que dedicou a vida inteira a isso. Vontade de vomitar, que coisa PODRE.", detonou.

Ed Motta disse ainda que foi convidado para fazer parte do projeto, mas que "a grana não era compatível com meu desprazer em fazer isso". "Para mim a música do Tim Maia é intocável, fica bom mesmo é com ele, é preciso honestidade e vergonha na cara para admitir isso", escreveu.

