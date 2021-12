"É um momento para celebrar", diz Ricardo Chaves

Cantor puxará trio sem cordas no circuito Osmar (Centro)

O que está preparando para seu retorno ao circuito Osmar hoje?

Na verdade, vai ser um reencontro com o trajeto que me projetou no cenário musical. Nos meus primeiros anos de Carnaval, vivi grandes momentos naqueles cenários. Nos últimos anos, só vinha tocando na Barra-Ondina. Será muito bom voltar e poder rever lugares tão especiais. Espero me divertir muito.



Terá convidados?

Os convidados são os foliões (risos).

Como ícone dos 30 anos da axé, o que acha que a música baiana precisa: celebrar ou inovar?

Tenho muito orgulho de fazer parte de uma geração de artistas que criou algo tão grande que até hoje é difícil de ser definido. E é, sim, um momento para ser celebrado. Quanto à inovação, é necessária em qualquer situação.

adblock ativo