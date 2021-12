Em um vídeo comercial quase 20 anos depois de estourarem em todo o Brasil, Beto Jamaica e Compadre Washington, integrantes do grupo É o Tchan, resolveram pedir desculpas pelo barulho que causaram no verão de 1995 com a música "Melô do Tchan".

Além de se redimirem com o povo brasileiro, a dupla lançou, a pedido da marca do comercial, uma versão mais calma do sucesso do grupo. Confira:

Da Redação É o Tchan pede desculpas pelo verão de 95; Veja o vídeo

adblock ativo