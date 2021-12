"É muito bom de cama", diz brasileira que dormiu com Bieber

Justin Bieber é 'muito bom de cama', de acordo com sua parceira brasileira. O cantor de Boyfriend dominou as manchetes na semana passada depois do surgimento de um vídeo dele dormindo depois de uma noite de paixão com Tati Neves, de 27 anos - quem Justin convidou para ir para sua mansão alugada no Rio de Janeiro junto a um grupo de mulheres - que vangloriou as proezas sexuais do cantor.

Ela disse: "Pegue isso de mim, ele é muito bem dotado... e muito bom de cama". "Um homem precisa saber o que fazer para me fazer feliz. Justin fez tudo isso e mais". "Foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi maravilhoso e inesquecível".

Tati - que tem uma filha de cinco anos com seu ex-marido - disse que Justin, 19, convidou ela e várias outras mulheres para sua mansão alugada no Rio, mas no fim das contas teve olhos apenas para ela e o casal logo escapou para o quarto.

A brasileira disse que o cantor de Baby insistiu em tocar suas próprias músicas enquanto eles faziam sexo e ainda implorou para que ela voltasse para mais, depois que ela foi embora.

Tati disse: "Ele tem um corpo malhado e fica ótimo pelado. Eu [não voltei] porque estava exausta. Eu não tive forças. Justin tem tanta energia".

Enquanto isso, a morena continua firme dizendo que ela não postou o infame vídeo dela com Justin na internet, e que ela só filmou para provar a uma amiga que ela estava mesmo com a estrela pop.

Ela disse ao jornal The Sun: "Eu ainda estava na cama com Justin quando uma amiga mandou uma mensagem de texto dizendo, 'Oi Amiga, onde você está?', eu respondi, 'Eu estou na cama, de conchinha com Justin Bieber.'"

"O vídeo era apenas para ela ver. Eu estou realmente muito brava com ela."

