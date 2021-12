Dustin Hoffman está curado do câncer

O ator Dustin Hoffman não está mais com câncer. A informação foi dada pela representante do ator, Jodi Gottlieb, em entrevista à revista People. "Foi detectado no começo e ele foi curado cirurgicamente", afirmou Gottlieb.

Hoffman, de 75 anos, ainda continuará com o tratamento por algum tempo para evitar que a doença retorne.

