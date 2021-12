Dustin Hoffman é beijado na boca por apresentador francês

O ator Dustin Hoffman, destaque de filmes como "A Primeira Noite de um Homem" e "Todos os Homens do Presidente", foi beijado na boca por um apresentador do programa francês "Le Grand Journal", do canal Plus, na última quarta-feira, 27.

O ator foi beijado na sede de gravação do programa, em Paris, por Mouloud Achour. O ator encarou o gesto com naturalidade. De certa forma, foi até recíproco.

Dustin Hoffman foi ao programa falar sobre sua primeira experiência como diretor no filme "Quartet".

adblock ativo