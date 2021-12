Dustin Hoffman confessa admiração por Judi Dench

O ator americano Dustin Hoffman confessou sua admiração pela colega britânica Judi Dench e afirmou que ficaria feliz de protagonizar um filme romântico com a atriz.



O vencedor do Oscar por "Krames vs. Kramer" e "Rain Man" acaba de rodar com Dench uma adaptação do livro do escritor britânico Roald Dahl "Esio Trot", que será exibida pelo canal britânico BBC.



Depois da exibição do filme em Londres, Hoffman, de 77 anos, descreveu Dench, de 79, como "uma mulher de aspecto delicioso" e disse ter assistido suas atuações quando era jovem.



"Eu disse a Judi, 'se tivesse te conhecido na época, nunca teria deixado escapar", disse Hoffman.



"Deve existir uma maneira de protagonizarmos uma história de amor que se remonte a quando tínhamos 20 anos, mas que atuemos da maneira como somos agora".



Em "Esio Trot", Hoffman interpreta um solteiro que se apaixona pela vizinha, interpretada por Dench, que dedica todo o amor para sua tartaruga.



O filme é parte da programação de Natal da BBC.

adblock ativo