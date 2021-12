Durval Lélys grava novo CD com pegada junina

O cantor Durval Lélys, da banda Asa de Águia, gostou tanto de tocar e cantar músicas de forró, durante o São João baiano, que resolveu transformar o projeto SanfonAsa em CD. Em parceria com o sanfoneiro Cicinho de Assis, o líder do Asa já está em estúdio. O novo trabalho terá antigos sucessos cantados por Durval e músicas inéditas. O CD está previsto para ser lançado em junho do ano que vem.

