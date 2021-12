Durval Lelys faz show ao vivo pela internet

Durval Lelys vai comandar o ensaio pré-Carnaval nesta quarta-feira, 4, às 20h30, no Groove Studio. O show vai ser exibido no site www.durvallelys.com.br em tempo real.

Serão 30 minutos de transmissão e o público poderá interagir, postando comentários e pedindo sucessos da carreira do cantor no Asa de Águia, como "Com Amor" e "Quebra Aê", além de fazer um aquecimento para o Verão ao som do hit "Vou Te Rebocar".

