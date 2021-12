O cantor Durval Lellys, que segue com apresentações sem o Asa de Águia, lamentou a morte do candidato a presidência Eduardo Campos, durante seu show no Axé Brasil, em Belo Horizonte (MG), na noite desta sexta-feira, 15.

Durval fez uma pausa na apresentação para falar do político e, em seguida, dedicou a música "Dia Branco", composição de Geraldo Azevedo, para a família do presidenciável.



Assista vídeo com Durval lamentando a morte de Eduardo Campos:

Da Redação Durval Lellys faz homenagem a Eduardo Campos em show

Eduardo campos morreu no último dia 13, em um acidente aéreo em Santos, em São Paulo, quando seguia viagem para cumprir agenda da candidatura. Ele deixa a mulher, Renata Campos, e cinco filhos.

