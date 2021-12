Durval, Bell e Rafa Marques planejam novo projeto juntos

Os cantores Bell Marques, do Chiclete com Banana, e Durval Lélys, do Asa de Águia, reuniram-se, nesta terça-feira (28) à noite, para uma conversa que promete trazer novidades para o cenário musical baiano. Pelo menos é o que informou o filho de Bell, Rafa Marques, da banda Oito7Nove4, que também esteve na reunião. Segundo ele, um "super projeto por aí". O cantor, no entanto, não entrou em detalhes.

