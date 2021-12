Duques de Cambridge e príncipe Harry abrem conta no Twitter

Os duques de Cambridge, o príncipe William e sua esposa Catherine, junto com o príncipe Harry, criaram nesta quarta-feira (14) uma nova conta no Twitter na qual promoverão seus atos oficiais e fundações.

Uma porta-voz do palácio de Kensington, residência oficial dos príncipes, assinalou que "por enquanto" os duques de Cambridge e o príncipe Harry não escreverão seus próprios tuítes, e que a comunicação será responsabilidade de seu escritório de imprensa.

"Henry, William e Kate contaram com certa presença anteriormente em outras contas da Casa Real, portanto este novo perfil é uma continuação desse trabalho", afirmou a porta-voz.

O primeiro tweet da conta, "@kensingtonroyal", foi publicado na manhã de hoje e dizia "Olá do palácio de Kensington! Bem-vindos a nossa conta no Twitter".

Hello from Kensington Palace! Welcome to our new Twitter account.

This account represents The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry - follow for updates on their work and the #RoyalFoundation