Dupla sertaneja comprou jatinho, mas ainda não pagou

Os sertanejos Victor e Léo afirmaram em entrevista ao programa "De frente com Gabi", que têm um jatinho para ajudar nas viagens. "Temos um avião, mas ainda não terminamos de pagar", afirmou Victor. Já Léo admitiu que no início da carreira a vaidade subiu à cabeça. "Teve um Natal que comprei presentes caríssimos para o meu filho e ele me pediu apenas uma bala", falou à apresentadora Marília Gabriela. O bate-papo vai ao ar neste domingo (23).

