Populares na internet desde que acumularam 156 milhões de visualizações com o vídeo dançando Gangnam Style, as meninas do grupo Waveya agora resolveram dançar Bang, de Anitta.

As duas coreanas, que já se apresentaram em países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Espanha, Polônia, Itália, Turquia, Alemanha e Suécia, seguem direitinho a coreografia.

Confira o vídeo:

Dupla coreana faz sucesso na internet dançando hit de Anitta

