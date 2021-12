A faixa "Dançando", parceria da cantora Ivete Sangalo com a colombiana Shakira, vazou na internet. A música ficou fora do disco "Real Fantasia", lançado nesta terça, 9, por "questão burocráticas", como definiu a própria Ivete.

No início do mês, Shakira revelou em entrevista ao site da Fifa que havia acabado de gravar um dueto com Ivete. "Eu escuto muita música brasileira e ritmos como samba e bossa nova são conhecidos e amados no mundo todo", contou, lembrando também que já havia cantado com a baiana no Rio de Janeiro, ano passado, no Rock in Rio.

Ouça faixa "Dançando":

Da Redação Dueto de Ivete Sangalo e Shakira vaza na internet; ouça

adblock ativo