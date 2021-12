Dudu Nobre posa exibindo armas com amigos

O sambista Dudu Nobre foi fotografado ao lado de amigos segurando um FAL 762 em punho. Segundo o clunista Leo Dias, do jornal O Dia, a arma de fogo é um fuzil usado pelo Exército e a foto foi registrada no quintal da residência do cantor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A afeição de Dudu Nobre por armas não é novidade nos bastidores do meio artístico. Ainda segundo a coluna, o cantor possui sua própria coleção guardada no closet do quarto dele.

