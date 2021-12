Dudu Nobre opera as cordas vocais

Dudu Nobre operou as cordas vocais, na última sexta-feira, 25, para por conta de um nódulo. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a cirurgia aconteceu no Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo a coluna, o sambista teve alta médica no dia seguinte, passa bem e descansa em sua casa, na Barra da Tijuca.

