Dudu Nobre entra de sócio em bloco de samba

Ao completar 15 carnavais em Salvador, o sambista Dudu Nobre resolveu dar um passo à frente, deixando de ser apenas um puxador de bloco para assumir a empreitada de ser sócio de uma agremiação. O Vem Sambar sairá dois dias: sábado e domingo.

Mas a vida de Dudu por aqui será bem puxada. Ele, antes de desfilar no Centro no sábado, estará na Barra animando os foliões do camarote Brahma em dois momentos: antes e depois do desfile do Vem Sambar. A maratona do sambista ainda será maior devido à mudança no percurso dos blocos de samba neste Carnaval.

Informado pela Chame Gente de que o bloco passará pela rua Carlos Gomes, o sambista, que está nos Estados Unidos em turnê, afirmou que não sabia da alteração, mas que isso não o incomoda. "Acho ruim para os foliões, que ficam mais cansados. Já com relação a mim, não vejo problema. Sou acostumado a fazer mais de 10 shows em um dia", disse ele, animado pela estreia no bloco, que ele assume em sociedade com Jaime da Mata.

O sambista ainda contou que, para a inauguração do desfile, trará convidados de fora. Os nomes, no entanto, ainda são mantidos em segredo. O que se sabe é que os artistas serão do Rio de Janeiro e de São Paulo. No repertório, que irá primar pelo samba, também terá pitadas de músicas de artistas baianos, como Daniela Mercury e Carlinhos Brown. "Será uma homenagem aos 30 anos da axé music", contou.

