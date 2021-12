Duas beldades confirmadas no Carnaval baiano

As atrizes Isis Valverde e Débora Nascimento vão curtir um dia de Carnaval em Salvador. As duas estarão presentes em um camarote no Circuito Dodô (Barra-Ondina) para embelezar ainda mais a folia.

Isis estará em Salvador na quinta-feira, 07, primeiro dia da festa. Já Débora Nascimento vai chegar no sábado, 9. Que os marmanjos não se animem muito com a presença das beldades. Isis está firme e forte com o namorado Tom Rezende, enquanto Débora também segue apaixonada pelo ator José Loredo.

