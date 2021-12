Drake fala sobre cara feia após beijo de Madonna em show

Drake usou o seu perfil no Instagram para explicar a sua cara feia após ganhar um beijo de língua de Madonna, quando a cantora fez uma aparição surpresa (para o público) em seu show no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, no último domingo, 12.

"Não me interpretem mal o meu estado de choque! Eu dei uns amassos na rainha Madonna e eu me sentirei completo para sempre. Obrigado, Madonna!", escreveu o rapper canadense.

O rapper foi uma das atrações do terceiro dia do festival de música

Assista o momento em que Madonna beija Drake no show:

