Doze candidatas disputam coroa de rainha do Carnaval

Das 36 inscritas no concurso para o posto de Rainha do Carnaval de Salvador (incluindo uma russa!), apenas 12 estão a um passo da coroa. A disputa pela cobiçada majestade não será fácil, pois boas candidatas (Momo agradece, e muito) estão no páreo para reinar na maior festa de rua do País.

Para quem anda perguntando sobre o destino da russa presente no grupo seleto de beldades, a notícia não é boa. A moça, que demonstrou muita disposição e amor pela folia da capital baiana, terá que treinar mais sua ginga para, quem sabe, ter uma chance no próximo ano.

Enquanto essa oportunidade não chega, as outras 12 belas já fazem campanha para conquistar o voto do público, que poderá participar da escolha da rainha pelo site www.rainhadocarnavalsalvador.com.br.

A votação tem início hoje e funcionará assim: após acessar o endereço, será preciso entrar na fan page do concurso no Facebook. Lá, o eleitor folião poderá curtir a candidata de sua preferência. A mais "curtida" ganhará dois pontos e sairá na frente no dia 31, quando será eleita a rainha.

