Dona Edith será rainha de baile

Eu? Sim, Dona Edith. Você será a rainha do Baile dos Artistas, uma das prévias carnavalescas mais aguardadas pelos foliões que gostam de festa a fantasia.

O evento será no dia 1º, no Clube Fantoches, no Dois de Julho. Segundo o responsável pelo baile, o estilista Di Paula, a escolha da personagem, interpretada pelo baiano Luiz Miranda, ocorreu pela sua irreverência. O ator, por sinal, terá uma folia coroada. Além de sua personagem, ele também será rei do camarote de Marta Góes, na Barra.

