Dominguinhos volta para UTI e estado de saúde ainda é grave

Dominguinhos voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O cantor apresenta quadro de arritmia cardíaca, oscilação de pressão arterial e infecção respiratória, segundo o último boletim médico divulgado no domingo, 7. O cantor respira com o auxílio de aparelhos e seu estado de saúde é considerado grave.

Dominguinhos foi internado no dia 17 de dezembro, em um hospital do Recife, sendo transferido para o Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 13 de janeiro. O sanfoneiro luta há seis anos contra um câncer de pulmão.

adblock ativo