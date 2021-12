Dominguinhos é internado e respira com ajuda de aparelhos

O cantor Dominguinhos, 71 anos, está internado na UTI Coronária do Hospital Santa Joana, no Recife, com pneumonia bacteriana comunitária. Ele está sedado e respira com ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, não há previsão de alta.

Câncer - O sanfoneiro luta há seis anos contra um câncer de pulmão. Ele ainda sofre de arritmia cardíaca e diabetes.

