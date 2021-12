Dois baianos são escolhidos para continuar no The Voice

Os baianos Ju Moraes e Fernando Cruz foram escolhidos para continuar no The Voice Brasil, da Rede Globo, neste domingo, 21. Ju cantou com a colega de equipe, Carla da Silva, a música Ive Brussel, de Jorge bem Jor,e foi considerada por Claudia Leitte como a mais indicada para permanecer no programa.

Feranando, que cantou a música "Canto de Ossanha" com Bárbara Mendes, foi escolhido pelo cantor Daniel.

"É muito difícil fazer agora escolha, porque, além do apreço que a gente tem pela equipe. A gente, como time, se apaixonou pelas duas", afirmou Claudia Leitte, antes de anunciar quem ficaria no The Voice.

Os outros jurados do programa - Lulu Santos, Daniel e Carlinhos Brown - deixaram que Claudia fizesse a escolha sozinha.

Pelo twitter, a baiana comemorou: "Obrigada @ClaudiaLeitte e @EdMotta !!! Vocês foram fantásticos e essenciais pro sucesso dessa batalha linda!'. Os internautas também parabenizaram Ju. "Essa Ju Moraes canta muuuuuuuuuuuuito!", comentou João Ítalo. "Essa menina Ju Moraes tem star quality pra dar e vender! Mega carisma!", escreveu Lela Gomes.

