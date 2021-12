Doente, Ivete adia show e lamenta ausência em vídeo

Gripada, com febre e muita tosse, Ivete Sangalo teve que adiar o show que faria na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, na noite desta terça-feira, 18. Lamentando a ausência, a cantora postou um vídeo em seu perfil no Instagram, para os fãs.

"Estou melhorando. De repente fui tomada por uma febre alta e muita tosse. Agradeço ao povo de Peruíbe pelo carinho e compreensão. O nosso show que ia acontecer hj, vai ser no domingo! Mas já to bem melhor ta zamuris. Muitos beijos!", disse a cantora.

A cantora também cancelou a gravação do programa Altas Horas, da Globo, que participaria ao lado de Sandy, Laura Pausini e outros convidados.



Assista ao vídeo postado por Ivete:

