Divulgada capa do livro de Daniela e Malu Mercury

Foi divulgada nesta quinta-feira, 31, a capa de Daniela & Malu: Uma História de Amor, obra que vai contar a história de Daniela e Malu Mercury. O livro, da editora LeYa, está previsto para chegar ao mercado no fim de novembro.

O livro, escrito a quatro mãos, vai contar a trajetória das duas desde que se conheceram até os dias atuais, abordando o preconceito, o machismo e os desafios que enfrentaram ao revelar a homossexualidade e o romance das duas.

Daniela e Malu se casaram em Salvador no dia 12 de outubro, em uma cerimônia para 200 pessoas. Com isso, as duas passam a assinar como Daniela Verçosa e Malu Mercury.

