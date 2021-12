Divórcio: Zilu cobra indenização por traições de Zezé

Zezé Di Camargo e Zilu finalmente vão oficializar o divórcio. Separados desde 2012, eles vêm negociando um acordo financeiro que beneficie os dois, mas não conseguiram resolver antes por conta das exigências da mulher, que, dentre outras coisas, pediu uma alta indenização pela exposição sofrida após o sertanejo assumir um caso extra-conjugal com a capixaba Graciele Lacerda.

De acordo com a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", além da indenização pelas infidelidades de Zezé (das quais a mãe de Wanessa reuniu provas), Zilu também havia pedido uma grande quantia em dinheiro, imóveis, fazendas e direitos nos lucros da marca Zezé Di Camargo. No entanto, após várias discussões, os advogados de ambos chegaram a um acordo e convenceram a loira a pensar melhor suas exigências.

Ainda segundo à publicação, Zilu está satisfeita com os benefícios financeiros do divórcio, e, mesmo com a separação, o ex-casal mantém a cordialidade.

adblock ativo