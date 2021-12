Diretora de TV se estranha com atrizes

Amora Mautner, diretor de TV da Globo, disse durante gravação do programa Marília Gabriela Entrevista, do canal pago GNT, que já teve situações desagradáveis com duas atrizes.

"Cheguei para elas e falei: 'Não tenho prazer nenhum em te dirigir'. Uma chorou três dias, e a outra mudou na hora. Depois disso, a chamei para fazer uma novela comigo e nos demos super bem", revelou a diretora de Avenida Brasil.

adblock ativo