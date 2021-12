Diretor nega que Jô Soares esteja com câncer

Willem Van Weerelt, diretor do "Programa do Jô", nega que Jô Soares esteja tratando de um câncer no pulmão em segredo. "Isso é uma comédia. Ainda bem que você me ligou para eu poder desmentir. Jô está ótimo e falei com ele ontem. Pode ter alta a qualquer momento", disse Willem, em entrevista ao site Purepeople, na manhã desta sexta-feira, 15.

O apresentador está internado desde o dia 25 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação oficial é que ele está em tratamento contra uma pneumonia.

A informação sobre o artista estar com um possível câncer de pulmão foi publicada pelo colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Segundo a nota, o estado de saúde de Jô é delicado e ele teria sofrido uma parada cardíaca na quarta-feira, 14.

Ainda segundo o colunista, o oncologista Dráuzio Varella teria sido chamado às pressas para acompanhar o apresentador.

Ao site Purepeople, o diretor também justificou a presença do médico no hospital. "O Dráuzio só está lá porque eles são amigos há muito tempo e é um ótimo médico", comentou.

Apesar de afirmar que Jô Soares terá alta em breve, o diretor disse que a volta do apresentador à TV ainda não está definida. "A volta ao programa não tem data. Só vai ocorrer quando ele estiver 100%", disse.

adblock ativo