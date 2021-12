Diretor de "X-Men" é novamente acusado de abuso sexual

Bryan Singer, diretor de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, foi novamente acusado de abuso sexual. Desta vez, um cidadão britânico, anônimo, entrou com um processo contra o cineasta, afirmando que foi abusado por ele quando era adolescente.

Segundo a revista Hollywood Reporter, o processo começou no último sábado, 3, na Corte de Los Angeles, Estados Unidos, pelo mesmo advogado que representa Michael Egan, primeiro a acusar o diretor de abuso.

Na nova acusação, o homem não-identificado alega ter sido forçado a ter relações sexuais em um quarto de hotel em Londres, durante uma festa do filme Superman Returns, dirigido por Bryan.

O acusador, que tinha 17 anos na época, disse que resistiu às investidas de Singer, mas recebeu um tapa de um homem "grande e musculoso", que o segurou enquanto o diretor o agarrava e tentava estuprá-lo.

O advogado do cineasta, Marty Singer, rebateu as acusações e as chamou de "totalmente falsas". "Após o conteúdo do processo fabricado por Jeff Herman (advogado de acusação) no Havaí ter sido refutado com base em evidências incontestáveis, o desespero dele o levou a fabricar novas acusações contra o Sr. Singer, que nós também provaremos que são completamente falsas", disse.

Primeira acusação

O primeiro acusador, Michael Egan, alegou ter sido estuprado várias vezes durante festas promovidas por Byan Singer e executivos, em 2000.

Na documentação do processo, Egan afirmou que foi atraído pela primeira vez para uma mansão na Califórnia, Estados Unidos, quando tinha entre 14 e 15 anos, pois o diretor lhe prometeu um papel em um de seus projetos. Na ocasião, ele consumiu cocaína e "triângulo verde", uma pílula identificada como uma mistura entre ecstasy, Xanax, Rohypnol e Vicodin ou Percocet, além de bebidas alcoólicas.

Segundo a coluna Celebridades, do site, a ação apresenta detalhes dos encontros entre o diretor e a suposta vítima, incluindo detalhes sobre sexo oral e anal, quando o garoto estava dopado.

