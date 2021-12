Diretor da Globo pode trocar Ana Maria Braga por Xuxa

Mariozinho Vaz, diretor do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, pode trocar a companhia do Louro José pelo programa de Xuxa Meneghel, de acordo com reportagem publicada no Portal Uol. Mesmo sem data para estreia, a "rainha dos baixinhos" tem formado a equipe do seu novo programa na Record com alguns profissionais da Rede Globo, emissora em que trabalhou durante 30 anos.

Vaz é um dos diretores mais "cotados" da emissora e terá o contrato encerrado do dia 30 de abril. Entre 2009 e 2012, ele trabalhou no "TV Xuxa". "Tenho contrato com a Globo em vigor e não posso falar nada sobre o meu futuro na emissora. Recebi, sim, um convite da Xuxa para trabalhar com ela na Record e estamos em negociação", contou Mariozinho Vaz ao Portal Uol no início da noite.

O complexo de estúdios da Record em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, será a sede do programa da Xuxa. A apresentadora, entre as exigências, não aceita ficar longe da mãe Alda e da filha Sasha. Por isso, o espaço será reformado especificamente para o programa da "rainha". Mariozinho Vaz não é o primeiro a ser convidado por Xuxa para ir para a Record, o também diretor Vagner Meneses (Malhação) e Andressa Cruz (Vídeo Show) também foram sondados.

