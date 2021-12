Dinho Ouro Preto defende a liberação das drogas no Brasil

Mesmo depois de largar as bebidas e as drogas, o cantor Dinho Ouro Preto continua defendendo a liberação das drogas no Brasil. Em entrevista a revista Contigo, ele questionou a forma como o governo trata a questão e declarou que "o estado não tem direito de dizer a um adulto o que usar".

"Sou a favor da legalização de todas as drogas. O Brasil poderia cobrar impostos de cada um que usa. Eu acredito que o estado não tem o direito de dizer a um adulto o que usar. Então faça como faz com o álcool, não permitindo o consumo por menores de 18 anos. Agora, se eu tenho 21 e quero cheirar cocaína, o problema é meu. Quer dizer que de alcoolismo eu posso morrer? O cara pode dizer que toma uma garrafa de pinga por dia e não que fuma um baseado? Custa mais para o estado tratar um alcoólatra do que um viciado em cocaína? É uma contradição! Acredito que a tendência é liberar gradativamente, inclusive no Brasil", argumentou.

Aos 50 anos, o vocalista da banda de rock Capital Inicial afirmou que já usou vários tipos de drogas e que viveu sua pior fase no início da década de 90. "Em 1993 cheguei ao fundo do poço e saí do Capital. Abusava de tudo, cocaína, ácido, LSD, ecstasy, foi uma fase bastante triste da minha vida. Era promiscuidade, drogas e rock and roll", recordou Dinho, ressaltando que tudo o que viveu na época ficou no passado.

Hoje, praticante de esportes e de uma vida saudável, Dinho disse que sua qualidade de vida melhorou consideravelmente e que descobriu que a droga não está relacionada ao seu estilo de música.

"Depois de um ano de cara limpa, eu recuperei esse vigor e percebi que no rock and roll não precisa estar drogado", disse.

E continua: "Parei de beber, cortei drogas, tudo. Estou mais saudável do que quando tinha 49 anos. Eu me sinto mais novo, me livrei da ressaca. Estou sem maconha e álcool há um ano. Todos os dias acordo às 10 horas, corro 5 quilômetros e faço ginástica por uma hora e meia. Depois fico a maior parte do tempo aqui no estúdio", descreveu ele, parte de sua rotina.

adblock ativo