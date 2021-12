Diego Pombo substitui Alinne Rosa por Mariana Gouveia

Já que a cantora Alinne Rosa não quis reatar o namoro, o árbitro baiano Diego Pombo resolveu esquecê-la nos braços de um novo amor. De acordo com a coluna Retratos da Vida, publicada nesta segunda-feira (10), o ex-peão do reality "A Fazenda" estaria tendo um caso com a apresentadora do Multishow, Mariana Gouveia, que participou de um outro reality, o "Casa Bonita", do mesmo canal onde trabalha.

