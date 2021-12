Diego Pombo e Alinne ficaram em mesmo hotel na Argentina

O árbitro de futebol Diego Pombo voltou a se declarar para a cantora Alinne Rosa, da banda Cheiro de Amor, durante sua estada em Buenos Aires, na Argentina. Lá, antes de voltar para o Brasil nesta segunda-feira (27), o rapaz contou que fez uma "viagem incrível... Com uma companhia do caralho, impossível ser ruim! Pena ter que voltar hoje e deixar ela lá!".

O detalhe é que a cantora baiana também esteve na Argentina para fazer um show no final de semana. Por coincidência (ou não), ambos postaram fotos no mesmo hotel, mas em situações diferentes. Será que eles se encontraram e resolveram matar a saudade? A dúvida fica no ar, uma vez que nem um nem outro confirmam um possível retorno.

