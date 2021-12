Diego Hypolito mostra tanquinho ao lado de ginastas

Super em forma, o ginasta brasileiro Diego Hypolito exibiu seu tanquinho ao lado de atletas na Alemanha, onde se prepara para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. "Bom dia, galera do Brasil! Segundo treino aqui na Alemanha com Fellipe Arakawa e Leo Matheus", escreveu ele, em seu perfil no instagram. Eles estão na cidade de Berlim.

adblock ativo