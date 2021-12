DiCaprio fecha boate em Búzios para festa com 50 mulheres

Leonardo DiCaprio está aproveitando sua estadia no Brasil. Na sexta-feira, 13, o iate Topaz e sua tripulação - que inclui o ator - ancorou em Búzios, no Rio de Janeiro, e ele aproveitou para festejar.

De acordo com a revista "Época", DiCaprio fechou uma boate e convidou 50 mulheres, que se hospedaram com as despesas pagas e que tiveram seus celulares lacrados por seguranças do ator. Inclusive, os seguranças usam um aparelho que solta uma luz intensa cada vez que alguém tenta fotografar. Até o prefeito da cidade, André Granado, ficou sem seu celular na ocasião.

Ainda de acordo com a publicação, no camarote, cercado por mulheres, uma turma de meninas ensinou o "Beijinho no Ombro" para Leo, que deixou a boate às 4h.

O ator chegou ao Brasil na quarta-feira, 11, para ver a Copa do Mundo.

adblock ativo