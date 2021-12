DiCaprio compra apartamento ecológico com vitamina na água

O ator Leonardo DiCaprio comprou um apartamento ecológico de US$ 10 milhões no bairro nova-iorquino de Greenwich Village, com iluminação personalizada e até duchas com infusão de vitamina C.

O edifício inclui serviços de ar e água purificados, um circuito de refrigeração com aromaterapia, pisos com "postura de apoio" para que o morador possa manter as costas eretas, além de um sistema de iluminação que simula o amanhecer, informou nesta terça-feira, 6, o jornal "New York Post".



O novo apartamento de DiCaprio fica no quarto andar dos edifícios Delos, no número 66 da rua 11, do baixo Manhattan.



O ator, que possui um carro híbrido da marca Fisker Karma avaliado em US$ 100 mil, poderá utilizar um estacionamento avaliado em US$ 1 milhão que pertence a outro apartamento, de 740 metros quadrados no mesmo prédio, que ficará a sua disposição até que a cobertura seja vendida, explica o "New York Post".



Em abril, DiCaprio comprou uma casa de dois quartos por US$ 8 milhões ao lado de um apartamento que já possuía em Battery Park, em Nova York, que, por sua vez, lhe custou US$ 4 milhões.



Em fevereiro, o ator de 39 anos também gastou US$ 5,2 milhões em uma mansão de seis quartos na Califórnia.



Segundo outros veículos imprensa publicaram, DiCaprio investiu mais de US$ 23 milhões em propriedades desde fevereiro.

