Diagnosticado com estafa, Belo retoma agenda ainda este mês

O cantor Belo volta a cumprir sua agenda de shows a partir do dia 20 deste mês. O pagodeiro anunciou no último domingo, 28, que cancelou shows para se recuperar de estafa, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Belo enfrenta problemas de saúde desde setembro, quando cancelou dois shows em Salvador e Aracaju devido a uma forte crise de sinusite.

Ainda segundo a coluna, os médicos responsáveis pela saúde do cantor acreditam que o período de duas semanas é suficiente para a recuperação. Ele também sofre de síndrome do pânico e o fato de não ter tido nenhuma crise recentemente influenciou na decisão médica de liberá-lo para o trabalho.

Nesta terça-feira, 30, o cantor se dirigiu aos fãs através da rede social Instagram para pedir força e compreensão. Em Salvador, o próximo show de Belo acontece no dia 22 de novembro. Ele faz participação na turnê "Gigantes do Samba", em parceria com os grupos Só pra Contrariar e Raça Negra.

