Diagnosticada com dengue, Ivete fica cinco dias de repouso

A cantora baiana Ivete Sangalo foi diagnosticada com dengue nesta sexta-feira, 17. Em decorrência da doença, os shows nas cidades de Juiz de Fora (Minas Gerais) e Tanguá (Rio de Janeiro) foram cancelados e Ivete ficará cinco dias em repouso.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, Ivete passa bem e na próxima quarta, 22, deverá retomar as atividades.

Na próxima sexta, 24, a cantora realiza show em Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul) e depois segue para Jaguariúna (São Paulo), onde canta no sábado. A agenda de shows do final de semana encerra no domingo, 26, na capital de São Paulo.

adblock ativo