Di Ferrero nega saída do Nx Zero

O cantor Di Ferrero negou, nesta segunda-feira, 25, que vá sair do grupo Nx Zero. "Meu Deus, de uma vez por todas já disse que essa história é mentira. Já disse que o NX tá bem e eu também. Ok?", postou no perfil dele do Twitter.

Os fãs, que estavam preocupados com a possível saída do vocalista, ficaram aliviados. Ele agradeceu. Obrigado mesmo pelo carinho! E não se preocupem, tá tudo certo! Valeu!!!", finalizou.

